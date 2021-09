Migranti: Serracchiani, 'su Lucano Salvini irrispettoso, stupiscono ministro leghisti'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Le espressioni di Salvini a commento della sentenza di Mimmo Lucano lasciano interdetti e mostrano quanto il capo della Lega abbia ormai abbandonato del tutto misura e rispetto. Stupisce anche la richiesta dei ministri leghisti sul passo indietro di Lucano. Perché i ministri? Che c’entra il governo? Viene da pensare che un segretario in difficoltà senza precedenti abbia preteso, e ottenuto, da quelli che vengono indicati come suoi principali critici di dimostrargli fedeltà mettendo come al solito l’interesse suo e del suo partito sopra ogni altro". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.