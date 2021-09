Migranti: Ruggieri (Fi), 'Letta vive sulla luna'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Enrico Letta attende di leggere le motivazioni per commentare il processo farsa stato-mafia a carico dei servitori dello Stato, ma non per criticare la condanna a Lucano, che agiva contro lo Stato? Straordinaria coerenza di chi vive sulla luna e crede che la magistratura meriti rispetto solo se decide come piace a lui”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in una nota a commento delle dichiarazioni del segretario Pd.