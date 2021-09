Lega: Salvini, 'droga è morte, spacciatori in galera, aiutare consumatori a non farsi male'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Finché campo, da papà, combatterò lo spaccio di droga sempre e ovunque, gli spacciatori di droga sono venditori di morte e vanno messi in galera, i consumatori fanno del male a loro stessi e vanno aiutati a smetterla di farsi del male. Chi propone di vendere e coltivare la droga in casa è un folle, la droga è morte, non ci sono droghe buone". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5.