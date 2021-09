Infortuni: Cisl, 'da gennaio in Lombardia uno ogni sei minuti'

Milano, 30 set. (Adnkronos) - Da gennaio a fine agosto gli infortuni sul lavoro in Lombardia sono stati 63.551 contro i 65.936 del 2020: uno ogni 6 minuti. Lo fa notare la Cisl Lombardia in una nota, analizzando i dati dell'Inail. Anche nel mese di agosto 2021 gli infortuni sono stati superiori allo stesso mese del 2020: 4.746 contro 4.373. "Si riduce quindi progressivamente il calo rilevato nei mesi scorsi, a fronte della ripresa lavorativa", osserva il sindacato.

“E’ una situazione in cui permangono irrisolte le stesse problematiche - afferma Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombardia -. La prevenzione oggi vede ridotti gli organici dei tecnici per le ispezioni che dovrebbero garantire gli interventi nei luoghi di lavoro, dei medici del lavoro e del personale più in generale dedicato alla prevenzione.

Nell’industria sono 16.925 gli infortuni denunciati nel periodo gennaio/agosto 2021 (+3.838 casi, pari al +29%). Lo stesso vale per l’artigianato, che passa da 3.828 casi del 2020 a 4.638 nel 2021, sempre nello stesso periodo.