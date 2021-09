Imprese, Assiteca: importante crescita risultati, utile netto +22%

Ricavi lordi pari a euro 87 milioni (euro 80,5 milioni al 30/6/2020, +8%); Ebitda pari a euro 16,8 milioni (euro 15,1 milioni al 30/6/2020, +11%); Ebitda margin pari al 19,3% dei ricavi lordi (18,8% nel 2020) e al 22% dei ricavi netti (20,9% nel 2020); Ebit pari a euro 11,7 milioni (euro 9,8 milioni al 30/6/2020, +19%); risultato netto pari a euro 6,6 milioni (euro 5,5 milioni al 30/6/2020, + 22%); posizione finanziaria netta adjusted pari a euro 24,5 milioni con un miglioramento di euro 0,5 milioni rispetto al precedente esercizio (25 milioni al 30/6/2020); proposto dividendo pari a euro 0,07 per azione.

Sono solo alcuni dei principali dati del progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 30 giugno 2021 approvato oggi dal consiglio di amministrazione di Assiteca S.p.a., il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo quotato all’AIM di Borsa Italiana S.p.A, e che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti prevista il prossimo 28 ottobre. Il Consiglio ha inoltre approvato la modifica della procedura di internal dealing, che sarà messa a disposizione online, nella sezione investor relations del sito www.assiteca.it.

"Sono felice di presentare un bilancio con risultati così positivi -commenta Luciano Lucca, presidente di Assiteca- in un momento particolarmente significativo per il nostro Gruppo, che si appresta a celebrare il suo 40° anniversario. Questa importante crescita conferma la nostra posizione di leader italiano del mercato e l’efficacia della strategia di sviluppo per linee esterne, che intendiamo continuare a perseguire sia in Italia che all’estero”. L'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 evidenzia un miglioramento dei risultati economico-finanziari consolidati e dei relativi indici.