Roma, 30 set. (Adnkronos) - "In Germania di fatto non ha vinto nessuno e Scholz pretende di formare il suo nuovo Governo. Ma io lo conosco bene il signor Scholz, e le assicuro che è un politico modesto. Troppo modesto per guidare un grande Paese come la Germania, che esce dai sedici anni di Angela Merkel". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'La Stampa', riferendosi al candidato socialdemocratico alla cancelleria.