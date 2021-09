Fisco: Letta, 'stella polare premiare chi ha sempre pagato tasse, stop condoni'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Credo che la stella polare" della riforma fiscale "debba essere premiare chi ha sempre pagato le tasse. Questo è un Paese che invece nel passato ha sempre fatto l'opposto, che ha sempre finito per bastonare chi è stato leale con lo Stato è ha finito sempre per premiare chi le tasse non le ha pagate". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"Il tempo dei condoni -ha spiegato- deve essere finito e deve essere iniziato un tempo nel quale la riduzione fiscale deve partire proprio da quei ceti, da quei redditi che le tasse le hanno sempre pagate, cosa che in passato non è mai capitata. Quindi partire dai ceti medio-bassi, da coloro che hanno stipendi che sono sempre tracciabili, rispetto ai quali in passato non c'è mai stata un'attenzione di questo genere".

"Accanto a questo -ha concluso Letta- c'è il tema delle tasse sul lavoro, fa parte anche questo della questione. Riduciamo le tasse sul lavoro in modo che ne possa avere un vantaggio l'imprenditore che può assumere spendendo di meno e il lavoratore che ha più soldi in busta paga".