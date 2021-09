Elezioni: Napoli (Ci), 'su Morisi e Lucano reazioni indecenti, da politica reazioni strumentali'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "È un inquinamento della campagna elettorale l’inchiesta su Luca Morisi a una settimana dal voto? Ed è un inquinamento della campagna elettorale la condanna inflitta dal Tribunale di Locri a Mimmo Lucano, resa nota a tre giorni dal voto? Se tutto si tiene, le due vicende sono perfettamente speculari. C’è un filo che unisce saldamente Morisi e Lucano: le reazioni indecenti è chiaramente strumentali della politica". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.

"Lo spettacolo offerto in queste ore -aggiunge- è davvero una vergogna: leader politici che si accapigliano come comari sul ballatoio senza rendersi conto che in questo modo altro non fanno se non gettare fango e accrescere il discredito per la politica è per se stessi. Come ogni cittadino, e come per ogni sindaco, anche Lucano farà appello rispetto a una condanna severa, inflitta da un Tribunale sulla base delle leggi dello Stato. Assistere al lancio di palle di fango, con gli avversari che strumentalizzano la vicenda Lucano, come ieri facevano con Morisi, è uno spettacolo che a mio giudizio rischia di tenere molti elettori lontani dalle urne. Ai loro occhi esce confermata una triste verità: la politica pensa di usare la giustizia senza rendersi conto di essere portata a spasso da quella giustizia che vorrebbe riformare".