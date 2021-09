E-car, Abb lancia la stazione di ricarica più rapida al mondo

Può fornire 100 km di autonomia in meno di tre minuti. È l'unica stazione di ricarica progettata esplicitamente per caricare fino a quattro veicoli contemporaneamente ed è perfetta per stazioni di rifornimento, stazioni di ricarica urbane, parcheggi commerciali e società che gestiscono flotte. Stiamo parlando di Terra 360, l’innovativa stazione di ricarica all-in-one per veicoli elettrici (EV), attraverso la quale ABB vuole offrire l'esperienza di ricarica più rapida sul mercato. Prodotta nello stabilimento italiano di Terranuova Bracciolini (AR), la nuova Terra 360 di ABB è una stazione di ricarica modulare che, come detto, può caricare simultaneamente fino a quattro veicoli con una distribuzione dinamica della potenza. Ciò significa che i conducenti non dovranno aspettare, nel caso in cui qualcun altro stia già caricando prima di loro. Potranno semplicemente accedere a un altro connettore.

La nuova stazione di ricarica ha una potenza massima di 360 kW ed è in grado di caricare completamente un’auto elettrica in 15 minuti o meno, soddisfacendo le esigenze di diversi utenti EV, sia che abbiano bisogno di una carica rapida o di ricaricare la loro batteria mentre fanno la spesa. «I governi di tutto il mondo stanno pubblicando normative in favore dei veicoli elettrici e delle reti di ricarica per combattere i cambiamenti climatici: la domanda di infrastrutture di ricarica per EV, in particolare stazioni di ricarica che siano rapide, convenienti e facili da usare, è più alta che mai», ha dichiarato Frank Muehlon, Presidente della divisione E-mobility di ABB, «Terra 360, con opzioni di ricarica che si adattano a una varietà di esigenze, è la chiave per soddisfare questa domanda e accelerare l'adozione della mobilità elettrica a livello globale».

«È un giorno emozionante per ABB, che, come leader globale nella ricarica rapida dei veicoli elettrici, sta giocando un ruolo chiave nel contribuire a una società a basse emissioni», ha detto Theodor Swedjemark, Chief Communications and Sustainability Officer di ABB. «Con il trasporto su strada che rappresenta quasi un quinto delle emissioni globali di CO₂, la mobilità elettrica è fondamentale per raggiungere l'obiettivo climatico di Parigi. Daremo anche l'esempio, sostituendo gli oltre 10.000 veicoli della nostra flotta in veicoli a zero emissioni». Disponibile in Europa e negli Stati Uniti dalla fine del 2021, in America Latina e nelle regioni dell'Asia Pacifico nel 2022, Terra 360 è progettata tenendo conto delle esigenze quotidiane e delle aspettative dei conducenti di veicoli elettrici. Sfruttando la ricca esperienza acquisita sul campo dalla grande base installata di ABB E-mobility, Terra 360 offre rapidità e convenienza insieme a comfort e facilità d'uso.

Il suo innovativo sistema di illuminazione guida l'utente attraverso il processo di ricarica e mostra lo stato di carica (SoC) della batteria EV e il tempo residuo prima della fine di una sessione di ricarica ottimale. La stazione di ricarica EV più rapida al mondo è anche accessibile a conducenti con mobilità ridotta e dispone di un sistema ergonomico di gestione dei cavi che aiuta i conducenti a collegarsi rapidamente con il minimo sforzo. Oltre a soddisfare le esigenze dei conducenti privati di veicoli elettrici presso i distributori, i supermercati e ipunti vendita, le stazioni di ricarica Terra 360 possono anche essere installate nei locali di un'organizzazione per caricare flotte di auto, furgoni e camion elettrici. Questo offre ai proprietari la flessibilità di caricare fino a quattro veicoli durante la notte o di dare una ricarica rapida ai loro veicoli elettrici durante il giorno.

Le stazioni di ricarica Terra 360 hanno un ingombro ridotto e possono essere installate in piccoli depositi o parcheggi dove lo spazio è limitato. Le stazioni di ricarica Terra 360 sono completamente personalizzabili. Per personalizzarne l'aspetto, i clienti possono "rivestire" le stazioni di ricarica usando una pellicola o cambiando il colore dei LED. C'è anche la possibilità di includere uno schermo pubblicitario integrato da 27", per riprodurre video e immagini. la società. ABB è leader mondiale nelle infrastrutture per veicoli elettrici, offrendo l'intera gamma di soluzioni di ricarica ed elettrificazione per auto elettriche, autobus elettrici e ibridi, furgoni, camion, navi e ferrovie. ABB è entrata nel mercato della mobilità elettrica nel 2010 e ad oggi ha venduto oltre 460.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in più di 88 mercati; oltre 21.000 stazioni di ricarica veloci DC e 440.000 stazioni di ricarica AC, comprese quelle vendute attraverso Chargedot. Le stazioni di ricarica ad alta potenza di ABB sono già distribuite in tutto il mondo attraverso le partnership dell'azienda con operatori di ricarica internazionali come IONITY ed Electrify America.