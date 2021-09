(Adnkronos) - Sono 472 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.630 tamponi, il tasso di positività si aggira attorno all'1%. I pazienti covid ricoverati sono 279 (-12 rispetto a ieri). Nel dettaglio, 229 sono in area non critica e 50 sono in terapia intensiva.