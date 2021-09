Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Otto milioni i lombardi che hanno detto sì alla vaccinazione, ovvero l'80% di tutta la popolazione. Mancano 70mila nuove adesioni per raggiungere la vetta del 90% della popolazione vaccinabile. Forza Lombardia per un autunno più sereno. Domani si superano 15 milioni di dosi somministrate". Così il vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, in un tweet.