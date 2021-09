Milano, 30 set. (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 sono 401 in Lombardia, lo 0,6% dei tamponi processati, e le vittime sono quattro nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono 57 persone, una in meno di ieri. I ricoverati sono 380, 4 in meno di ieri. I nuovi casi in provincia di Milano sono 135, di cui 60 a Milano città. A Brescia ci sono 54 casi, a Varese sono 47.