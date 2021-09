Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Su 5 metropoli, la scorsa volta il centrosinistra ne ha vinte 2 su 5. Se rivinciamo in quelle 2 città - Milano e Bologna - non sono contento. Se ne vinciamo una terza sono contento. Se andiamo oltre, allora è un trionfo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera.