Centrodestra: Letta, 'evidente che non c'è un disegno comune, manca federatore'**

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "In tanti anni di vita politica non ho mai visto una scena del genere a qualche giorno dal voto: gli stracci che volano dentro la Lega, oggi Salvini e Meloni pur di non fare la foto insieme uno è andato via prima dell'altra... E' evidente che non c'è un disegno comune, il centrodestra ha funzionato quando c'era un federatore, Silvio Berlusconi. E oggi che Fi è nella situazione in cui è, un centrodestra basato su Salvini e Meloni alla prova del nove non fa un passo avanti". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. "Senza il federatore, il centrodestra non è in grado di governare il Paese".