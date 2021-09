Calcio: Ghirelli, 'Lega Pro vuole riportare la passione negli stadi'

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - “La Lega Pro è un grande team che vuole riportare la passione negli stadi. Tutte le nostre squadre si stanno muovendo con iniziative volte a far tornare l’abitudine a tornare sugli spalti. La riunione di alcuni giorni fa con tutte le società sta dando i suoi frutti”. Queste le parole del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli dopo che molti club di Lega Pro hanno messo in campo delle proposte per agevolare il ritorno dei tifosi allo stadio. Mini abbonamenti, scuole allo stadio, bambini gratis con spazi riservati, agevolazioni per le aziende, omaggi a chi si vaccina ed ora, con la “festa del nonno” in programma nel prossimo weekend, anche biglietti in regalo e riduzioni per gli anziani. La Lega Pro è unita nel suo messaggio: riscopriamo tutti insieme il bello dell’ andare allo stadio!