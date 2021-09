Banca AideXa lancia il prestito "X Garantito"

Banca AideXa lancia sul mercato ‘X Garantito’, il finanziamento semplice e veloce che eroga fino a 300.000 euro in 24 mesi con rate costanti a tasso fisso.

L’istituto di credito fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza, prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle PMI ad ottenere la licenza bancaria, aggiunge al finanziamento a breve termine X Instant lanciato lo scorso febbraio (fino a 100.000 euro in 48 ore) un ulteriore prestito a misura di imprenditore, al quale basterà firmare digitalmente la domanda. Non è richiesta alcuna garanzia aggiuntiva, perché il Fondo di Garanzia per le PMI copre fino all’80% dell’importo.

Dedicato alle società di capitali, all’imprenditore bastano pochi step: inserire la Partita IVA, scegliere l’importo fino ad un massimo di 300.000 euro, condividere gli estratti conto tramite Internet Banking, valutare la proposta e confermare l’identità del legale rappresentante e dei titolari effettivi. Infine, sottoscrivere il contratto e la domanda al Fondo di Garanzia con firma digitale.

Ci pensa Banca AideXa a fare richiesta al Fondo. In soli 20 minuti, senza documenti o moduli cartacei da preparare, l’imprenditore scopre fattibilità, importo e tasso del finanziamento. Richiedere una valutazione è gratuito e non comporta alcun vincolo: si comincia inserendo la partita IVA e poche altre informazioni su aidexa.it. Dopo che la richiesta è stata approvata dal Fondi di Garanzia, in poco tempo l’importo viene erogato sul proprio conto.

Il nuovo finanziamento di Banca AideXa si rivolge a società di capitali costituite da almeno due anni, con un fatturato superiore ai 100.000 euro e che non abbiano superato complessivamente l’importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (pari a 5 milioni di euro).

X Garantito è destinato a qualsiasi esigenza di liquidità di un’impresa: pagare in anticipo i fornitori, assumere manodopera, riqualificare una struttura nel segno dell’efficientamento energetico o acquistare un nuovo macchinario digitale. In un momento di ripartenza economica come quello attuale, la velocità e la semplicità dei prodotti di Banca AideXa rispondono ai bisogni reali degli imprenditori per rafforzare i flussi di cassa e la sostenibilità finanziaria delle proprie realtà.

“Con X Garantito ampliamo l’offerta di Banca AideXa, confermando la nostra mission di aiutare concretamente chi fa impresa nell’accesso facile e veloce al credito. Permettere alle imprese di soddisfare qualsiasi esigenza di liquidità, senza complicazioni burocratiche, significa dar loro lo slancio necessario per tornare a crescere dopo un periodo difficile. X Garantito consente di ricevere fino a 300 mila euro, con semplicità e velocità,facendo davvero la differenza per l’immediato futuro di un’impresa.”, commenta Federico Sforza, ceo di Banca AideXa.

La semplicità è estrema, l’impresa non deve compilare moduli complessi, ci pensa Banca AideXa. La rapidità del processo è garantita dalla condivisione degli estratti conto dell’impresa. Durante il processo di richiesta, grazie all’Open Banking, l’imprenditore può collegare con pochi click i conti delle banche con cui lavora. L’Open banking è del tutto sicuro: dopo aver effettuato l’accesso al proprio internet banking direttamente dal sito della banca, Banca AideXa chiede l’autorizzazione per accedere alle informazioni del conto corrente, in sola lettura.

In alternativa, può caricare gli estratti conto in formato PDF: bastano le liste dei movimenti degli ultimi 12 mesi dei conti correnti utilizzati per gestire l’impresa ottenute dal proprio internet banking.