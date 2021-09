Scuola: preside Istituto Gesù-Maria, 'niente gite o alternanza lavoro, Mi chiarisca su green pass'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Niente gite e niente alternanza scuola lavoro, ammesso che non sia possibile a distanza, per lo meno finché il Ministero dell'Istruzione non chiarirà con circolari ad hoc. Ne parla con l'Adnkronos Rocco De Maria, preside dell'Istituto paritario Gesù-Maria di Roma che spiega: "Dipenderà dalle convenzioni con gli enti. L'anno scorso l'alternanza scuola - lavoro è stata gestita su piattaforme on-line. Ma è scontato che se i progetti presentati si svolgeranno in presenza sarà necessario il green pass. Come sta già avvenendo: i miei studenti per entrare all'università hanno dovuto presentarlo. Ma questo si scontra con il fatto che i ragazzi in ambito scolastico non devono presentare la certificazione verde e creerà un disagio tra le famiglie e noi docenti".

"E' una questione delicata che ancora non ha trovato una definizione giusta da parte del Ministero dell'Istruzione e che creerà disagi tra famiglie e docenti - spiega il dirigente - Gli enti esterni lo chiedono ma noi non possiamo fare discriminazioni. Abbiamo le mani legate, quindi fino a chiarimenti, niente attività". Un problema analogo si pone sul fronte gite scolastiche "possibili nelle regioni bianche. Il problema è che se si usano bus a lunga percorrenza la certificazione verde è necessaria. Dunque, per fare le gite, gioco-forza serve il green pass. Ma noi non possiamo fare differenze e tra l'altro non sappiamo e non possiamo sapere quali studenti lo hanno...Quindi, siamo in attesa di circolari dal Ministero che chiariscano i punti".