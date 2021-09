Morti bianche e silenzi grigi, politica indifferente ai drammi del lavoro

Lo stillicidio di sangue che sta segnando il Paese con 90 morti al mese sul lavoro dovrebbe essere per lo meno onorato, dalle istituzioni, con una riflessione ed un’azione concreta sulla prevenzione. Che consiste in un drastico intervento sul controllo: cioè sul controllo del territorio, non solo dei luoghi di lavoro. I 2000 ispettori in più, la banca dati unica, le nuove sanzioni, ovvero i punti dell’impegno preso dal Governo con i sindacati dopo l’ultima ondata di incidenti mortali, rischiano di restare lettera morta in assenza di una presa di coscienza più generale sulla pubblica sicurezza nel Paese, presa di coscienza che - va detto - dovrebbe nascere dal Viminale e riscrivere tutte le regole del presidio dello Stato sul territorio.

È un discorso che sarebbe dovuto partire almeno vent’anni fa, ma ha incredibilmente subito un boicottaggio bipartisan: da parte della sinistra, che non ha nel suo DNA un pensiero chiaro sul ruolo e le regole della pubblica sicurezza - vittima com’è ancora dell’odio verso le divise maturato dal ’68 in poi e mai guarito - ma anche della destra, perché avendo, ahilei, condiviso anzi guidato vent’anni di malgoverno del Paese (gli anni del berlusconismo) nei quali non ha saputo né bonificare la mattanza dell’immigrazione clandestina, di cui sono principali vittime gli immigrati, né la piaga delle droghe, del riciclaggio e in genere dello strapotere delle mafie, mai così forti come oggi ché sparano poco, ha periodicamente straparlato di inesistenti successi contro le devianze criminali, citando a supporto il calo delle denunce, figlio invece del crollo della fiducia pubblica verso la giustizia.

Dunque il luogo comune italiano è che tutto va al meglio possibile. E invece non è così. Nelle mille piazze dello spaccio libero; nelle campagne non solo meridionali del neoschiavismo; negli studi professionali infiltrati da mafia e ‘ndrangheta; e nelle aziende grigie dove anche le regole minime della prevenzione antinfortunistica vengono calpestate, ecco: in tutti questi luoghi, lo Stato non c’è. La delinquenza comune – ostinatamente definita “minore” da troppi politici indegni – spadroneggia, indifferente anche alle inutili telecamere che occhieggiano ai semafori e agli angoli delle strade, ben sapendo che tanto quelle immagini raramente saranno esaminate e ancor più raramente saranno intellegibili.

Gli arresti degli spacciatori – che sarebbero fondamentali se qualcuno li usasse per risalire dai pesci piccoli a quelli grandi – restano sterili perché questa ricostruzione piramidale del racket della droga nessuno la fa. La magistratura, salvo pochi valorosi, è al punto minimo della sua credibilità. E dunque il Paese è molto più tranquillo e in definitiva sicuro di quanto potrebbe essere se dipendesse dall’efficacia della prevenzione e della repressione (usiamola questa parola, perché con i delinquenti serve) gestite dallo Stato.

Tutto ciò risalta in maniera insostenibile perfino per lo sguardo ipocrita di una debosciatissima sinistra di governo, essendo la destra sul tema non pervenuta, quando a cadere per l’ignavia, la strafottenza, la vera e propria delinquenza di certi datori di lavoro sono cittadini colpevoli solo di voler fare il proprio dovere professionale. Chissà che qualcuno al governo se ne accorga ed esca dal convenzionalismo per fare sul serio. Anche perché, come ha detto bene qualcuno, ogni morte sul lavoro è una sconfitta per lo Stato.