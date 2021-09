Lidl, 60 mln investimento e 200 posti di lavoro in nuova Direzione regionale di Carmagnola (TO)

Torino, 29 set. (Adnkronos) - Inaugurata a Carmagnola (TO) la nuova Direzione regionale di Lidl Italia, catena della grande distribuzione con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale. La struttura, realizzata grazie a un investimento sul territorio di oltre 60 milioni di euro, ospita al suo interno gli uffici direzionali e l’undicesimo centro logistico Lidl in Italia. Un progetto di grande rilevanza che, oltre a generare un indotto significativo in Piemonte e in particolare nella provincia di Torino, ha contribuito alla creazione di oltre 200 nuovi posti di lavoro per un organico complessivo di oltre 300 professionisti.

La creazione della nuova struttura nasce dall'esigenza di Lidl Italia di far fronte alla continua espansione sul territorio e consente di coordinare i due centri logistici: quello integrato nella Direzione regionale di Carmagnola e quello storico di Volpiano, che approvvigionano circa 100 punti vendita totali dislocati in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

La nuova piattaforma logistica risponde anche ai più recenti standard di edilizia green. L'edificio è infatti alimentato con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e dispone di un sistema per il recupero delle acque piovane e del calore. Un pannello fotovoltaico da 1.740 kW è in grado di coprire il 40% del fabbisogno energetico del centro, l'equivalente dell'energia utilizzata ogni anno da 800 abitazioni.