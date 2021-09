Lega: Renzi, 'io vittima di Morisi e Casalino, non userò lo stesso stile'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Morisi è l'uomo che ha creato la macchina social della Lega, quella che ha sparato violenza verbale addosso a tante persone. Io sono stato vittima della macchina social, lo stesso hanno fatto i 5 stelle e Casalino". Lo ha detto Matteo Renzi parlando della vicenda Morisi a Rainews24.

"Hanno inquinato il dibattito politico, se dovessi usare lo stesso stile di Morisi dovrei attaccarlo sul piano personale, non lo faremo. Noi abbiamo una cultura garantista. Da me arriverà solo l'auspico che ci possa essere più civiltà nel confronto politico, quella che Morisi e Casalino non hanno mai avuto contro di noi", ha aggiunto il leader di Iv.