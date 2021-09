Lega: Renzi, 'con Draghi in tutti i partiti modifiche e riorganizzazione'

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Conte ha detto che con questa Lega il governo non arriva al 2023, ma con questo Draghi il M5s di Conte non arriva al 2023. La presenza di un presidente del Consiglio credibile, rispettato in Europa e nel mondo porterà a rimescolarsi le carte nella politica". Lo ha detto Matteo Renzi a Rainews24.

"Anche nella Lega c'è una discussione tra sovranisti e europeisti, io sono dall'altra parte del campo. Penso che non Draghi al governo ci saranno dentro i partiti delle modifiche, una riorganizzazione", ha aggiunto il leader di Iv.