Infortuni: Draghi, 'pene più severe e immediate, collaborazione in azienda'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Circa gli infortuni sul lavoro, il premier Mario Draghi in conferenza stampa cita "alcune delle strade su cui pensiamo di intervenire". Innanzitutto "pene più severe e immediate" e poi "collaborazione interna alla fabbrica e all'azienda per l'individuazione precoce delle debolezze in tema di sicurezza sul lavoro".

Draghi ricorda l'intervento del presidente Carlo Bonomi all'assemblea di Confindustria con l'accenno a "comitati di lavoratori e impresa. Questa è una strada perchè chi sta sul campo avverta immediatamente" laddove ci siano debolezze nella sicurezza.

"I lavoratori che parteciperanno a questa operazione non sono responsabili di nulla: questo è un aumento del monitoraggio della sicurezza senza allargare la responsabilità dei lavoratori". Conclude Draghi. "Vorrei ringraziare i sindacati per ilò loro sforzo sia propulsivo che costruttivo".