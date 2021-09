Covid: Draghi, 'vaccini a base ripresa, pronti se eventuale recrudescenza pandemia'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La vaccinazione è alla base della ripresa, gli scolari sono tornati a scuola: è stato un passaggio difficile ma tutto sommato risolto con successo. Questa constatazione ci dice che questo è un ingrediente fondamentale per la crescita, da proteggere in tutti i modi: dobbiamo fare di tutto e se ci fosse una recrudescenza la affronteremo senza ospedalizzazioni diffuse e pressione" sugli ospedali. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Il vaccino è l'unico modo sicuro per proteggere noi stessi e i nostri cari".