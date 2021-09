Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Prima di festeggiare, i promotori del referendum sulla cannabis si ricordino che in Italia c'è ancora il Parlamento. E che è il Parlamento l'organo costituzionale chiamato a convertire in legge qualsivoglia decreto-legge". Così il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in Commissione Affari costituzionali alla Camera.