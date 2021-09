Calcio: Pallone d'Oro, si assegna il 29 novembre

Parigi, 29 set. (Adnkronos) - Il Pallone d'Oro 2021 sarà assegnato il 29 novembre a Parigi, dopo un anno senza vincitori. Lo ha annunciato oggi la rivista France Football. Mentre l'8 ottobre verranno svelati i nominati di questa 65a edizione, sia per il Pallone d'Oro maschile e femminile, sia per il Trofeo Yachine che premia il miglior portiere, e per il Trofeo Kopa che celebra il miglior giocatore under 21.

Per il Pallone d'Oro maschile, una giuria di 180 giornalisti internazionali determinerà i 30 nominati, per il Pallone d'Oro femminile, 50 giornalisti specializzati nel calcio femminile sceglieranno i 20 nominati. I 10 nominati per il Trofeo Yachine saranno contraddistinti dagli stessi elettori del Pallone d'Oro maschile. Infine, 32 ex vincitori del Pallone d'Oro nomineranno i 10 nominati per il Trofeo Kopa. La cerimonia si terrà al Théâtre du Chatelet, come nel 2019 e sarà seguita in diretta sul canale L'Équipe. Due anni fa, Lionel Messi ha vinto il suo sesto Pallone d'Oro, Megan Rapinoe ha avuto anche il favore della giuria di France Football, Alisson Becker ha vinto il Trofeo Yachine e infine Matthijs de Ligt il Trofeo Kopa.