Un virtuoso strumento di valorizzazione del rapporto tra impresa, dipendenti e collettività

È vero, il welfare cresce. Ma non è tutto merito dei sindacati. Anzi. Lo conferma anche l’Osservatorio Welfare di Edenred, basato su un bacino di 500 mila utenti e 3 mila imprese. La scelta liberale del datore di lavoro conferma il ruolo principale di questo approccio riguardo agli strumenti di finanziamento del welfare aziendale.

L’Osservatorio Welfare di Edenred sottolinea comunque la crescita della componente contrattata con i sindacati: il 34% dei beneficiari di misure di flexible benefit deriva dalle quote stabilite da un contratto nazionale di categoria (Ccnl), mentre coloro che decidono di convertire il premio di risultato cash in servizi welfare rappresenta il 18%, in aumento dal 14% dell’anno prima. In generale crescono le erogazioni di welfare sulla base di accordi sindacali vincolati al premio di risultato dal 15,6% del 2019 al 19,5% del 2020.

Quel che è certo che il welfare aziendale è stato uno strumento di supporto fondamentale nei mesi della pandemia. «Negli ultimi due anni, caratterizzati da un contesto socioeconomico incerto e reso difficile dall’emergenza sanitaria, il welfare aziendale ha rappresentato un supporto concreto per le aziende e per moltissime famiglie», spiega a Economy Fabrizio Ruggiero, amministratore delegato di Edenred. «La sua importanza è stata riconosciuta anche a livello normativo e, in tale ottica, il Governo ha deciso di raddoppiare il limite per la detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti, i cosiddetti Fringe Benefit. Una misura, questa, che rappresenta un’opportunità economica per il sistema Paese, che ha necessità di far ripartire i consumi. In generale, infatti, le cifre che i datori di lavoro destinano al welfare aziendale vanno ad integrare la normale retribuzione, con il vantaggio che l’importo destinato al welfare si trasforma in consumo entro l’anno fiscale di riferimento. In un periodo come quello attuale in cui molte attività economiche hanno ridotto drasticamente il proprio volume di affari, questa misura è un chiaro sostegno all’economia reale, come confermato anche da uno studio condotto da The European House – Ambrosetti, che ha evidenziato un aumento del 30% dei consumi legati al fringe rispetto al 2019», continua l’a.d. di Edenred: «Mantenere alto il tetto di defiscalizzazione sta permettendo di offrire un aiuto concreto alle famiglie e - allo stesso tempo – di aiutare l’economia del Sistema Paese».

La pandemia, dunque, ha rappresentato un banco di prova cruciale delle misure di flexible benefit in termini di ricorso allo strumento come efficace misura di supporto ed integrazione al reddito: il credito welfare pro capite disponibile nel corso del 2020 per singolo dipendente è stato pari a circa 850 euro, sostanzialmente in linea con gli 860 euro del 2019, il che non era scontato, tenuto conto della caduta del reddito disponibile delle famiglie nel 2020, pari a circa tre punti percentuali secondo le stime di Banca d’Italia.

Secondo l’Osservatorio Welfare di Edenred l’aggregato di spesa relativo al welfare sociale, ovvero la macro-categoria istruzione, previdenza e sanità, continua a ricoprire circa il 50% dei volumi di spesa complessivi anche per il 2020, in lieve calo dal 54% circa dell’anno precedente; in particolare calano, comprensibilmente, le spese per rimborsi istruzione (dal 33,8% nel 2019 al 28,3% nel 2020), parzialmente bilanciate da un aumento di spesa in previdenza integrativa e complementare (dal 12,7% nel 2019 al 13,7% nel 2020) e assistenza sanitaria (dal 7,6% nel 2019 all’8,9% nel 2020). E crescono i fringe benefit, aumentati dal 18% circa nel 2019 al 30% circa grazie al raddoppio della tasca di esenzione introdotta dal Decreto Agosto dai 258,23 a 516,46 euro.

Una prima evidente novità nella composizione complessiva dei consumi emerge essere il peso dell’aggregato fringe benefit e area ricreativa, macro-categoria che raggiunge nell’anno il 45% circa dei consumi rispetto al 41% circa del 2019, in costante crescita negli anni.