Terna nominata "Italy's Best Employer 2022"

Terna è “Italy’s Best Employer 2022” nel settore energia: il gruppo guidato da Stefano Donnarumma è stato riconosciuto miglior datore di lavoro, secondo l’indagine svolta dalla società di ricerca internazionale Statista. Regista della transizione energetica e realtà di eccellenza italiana, con circa 5.000 professionisti impegnati quotidianamente nella sicurezza del sistema elettrico nazionale, Terna guida la classifica delle aziende più virtuose del panorama italiano con un punteggio di 8.62 ed è “fortemente raccomandata” ad amici, conoscenti e familiari, dai propri dipendenti e dagli altri lavoratori del settore energia. “Le persone sono l’asset più importante di Terna, principale fattore abilitante del Piano Industriale 2021-2025 Driving Energy. Le competenze e le esperienze di ognuno di noi contribuiscono a far crescere il valore dell’azienda. Per Terna è fondamentale avere in squadra i migliori talenti e per questo il gruppo ha individuato percorsi di lavoro innovativi.

In questo contesto, si inserisce il nostro nuovo progetto NexTerna che vuole sviluppare un innovativo modello di leadership in sintonia con le nuove forme del lavoro, per integrare creativamente inclusione e sostenibilità con il nostro stile e carattere distintivi. Con il coinvolgimento attivo e consapevole delle nostre persone, proponiamo nuove modalità di lavoro focalizzate sulla digitalizzazione dei processi e degli strumenti in modo da garantire efficienza, produttività, benefici logistici e qualità della vita”, ha dichiarato Emilia Rio, Direttore Risorse Umane e Organizzazione. Per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica, Terna prevede una crescita del 10% dei propri organici già nei primi tre anni del Piano Industriale. In parallelo alla campagna di assunzioni avviata a inizio anno, l’azienda ha previsto 100 nuovi ingressi nell'ultimo trimestre del 2021 e ha avviato diverse collaborazioni con i dipartimenti dell'area Stem (matematica, fisica, ingegneria, chimica) delle più importanti università italiane.

Il gestore della rete elettrica nazionale ha inoltre lanciato una serie di progetti innovativi sul fronte del lavoro agile: nell’ottica di offrire alle proprie persone un nuovo modello di lavoro caratterizzato da un approccio ibrido, che permetta di svolgere le attività da remoto, ma all’interno di hub flessibili e digitalizzati, Terna ha inaugurato a Roma due spazi di Smart Hub-Working per i propri dipendenti. Una gestione efficiente dell’esperienza lavorativa, che promuove una collaborazione strutturata e organizzata delle risorse secondo logiche human-centric e che, anche grazie alla tecnologia, garantisce le migliori condizioni di comfort ed efficienza lavorativa. Sempre per quanto riguarda il lavoro agile, in forza di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali, dall’inizio del 2022 i

lavoratori di Terna potranno continuare a lavorare in smart working 1 o 2 giorni alla settimana. Diverse le iniziative a sostegno anche della natalità e a supporto dell’occupazione femminile e dei giovani genitori che hanno la necessità di conciliare al meglio vita privata e lavoro. La più recente è l’inaugurazione di ‘MiniWatt’: il nuovo asilo aziendale, realizzato a Roma presso la sede centrale di Terna, che ospita fino a 23 bambini dai 6 ai 36 mesi. Un’iniziativa che sposa i valori del gruppo e che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento di nuovi e ambiziosi obiettivi di sostenibilità, driver strategico del business di Terna. L’indagine svolta dalla società di ricerca di ricerca internazionale Statista ha coinvolto più di 3mila realtà aziendali e oltre 20.000 lavoratori chiamati, attraverso un sondaggio online, a misurare la qualità del proprio datore di lavoro attraverso l’immagine dell’azienda, la sostenibilità, le attrezzature e le condizioni, il rapporto con i colleghi e i superiori, il bilanciamento vita-lavoro, lo sviluppo e le prospettive, la retribuzione. Il risultato delle valutazioni dei lavoratori ha portato all’attribuzione di un punteggio che ha costituito il ranking dei 400 migliori posti di lavoro in Italia.