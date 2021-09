Sport: Barelli (Federnuoto), 'l'inverno è in arrivo, serve più agibilità per impianti al chiuso'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Impianti sportivi e regole Covid, "mi auguro che prossimamente si allarghino le maglie specialmente per gli impianti al chiuso, adesso che arriva l'inverno". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, commentando le nuove indicazioni del Comitato tecnico scientifico sugli accessi agli impianti.

"Ritengo che la prudenza sia un fattore corretto, in questa fase in cui non si capisce ancora bene dove vada a parare questo virus. Però bisogna anche decidere di riprendere la vita normale, perché i danni potrebbero essere maggiori dei risultati della prudenza. Non occorre pensare solo ai grandi campioni o alle grandi squadre: qui sono in ginocchio le piccole società sportive, che fanno fare attività motoria agli italiani. Quindi: ben venga questa parziale apertura ma bisogna fare di più. Mi auguro che, come sembra, per le piscine arrivi il via libera a una maggior fruizione degli spazi in acqua".