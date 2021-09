Nasce Gpd Studio Legale e Tributario con un team di 40 professionisti

Gemma & Partners, Provaggi e De André - tre studi di tradizione e storico prestigio nazionale - si uniscono per valorizzare le rispettive origini, esperienze e competenze, creando il nuovo Studio legale e tributario Gemma Provaggi DeAndrè – GPD. La uova creatura - che ha un network di primaria clientela corporate ed istituzionale oltre che di privati, e può contare su tre sedi a Roma, Milano e Genova e su di un team di 40 professionisti - svolge la propria attività in tutti i settori del diritto all’impresa, con un focus sull’internazionalizzazione M&A, Litigation e Tax, proponendo competenze specialistiche ed integrate (avvocati e commercialisti) ed una visione orizzontale dei temi giuridici e fiscali. Lo Studio opera, inoltre, sul mercato internazionale in alleanza strategica con Troutman Pepper LLP, Studio AmLAw 100 che conta 1,100 avvocati e 23 sedi negli Stati Uniti. Troutman Pepper è una global firm, leader nel diritto commerciale (corporate, finance, real estate), life sciences, costruzioni, IP, tax e litigation.

GPD e Troutman Pepper hanno creato un team di professionisti dedicati alla clientela italiana con interessi all’estero e alla clientela americana con interessi in Italia. Paolo Momigliano, avvocato con importanti esperienze apicali, è il Presidente dello Studio, con la missione di consolidare la cultura professionale ed accompagnare la crescita di GDP nello sfidante mercato legale; Paolo Castellano, commercialista con forti competenze informatiche, è il managing partner che si è impegnato a traguardare lo Studio nella dimensione tecnologica e digitale delle attività professionali.

Il prof. Andrea Gemma, avvocato con un importante track record in CdA di società quotate, guida lo sviluppo strategico e l’alleanza internazionale con Troutman Pepper. Ariel dello Strologo, Ivano Vigliotti ed Elisabetta Mattozzi, avvocati, coordinano le attività di Litigation, M&A, Corporate, Real Estate, Construction ed Energy. Antonio Italiano e Giampaolo Provaggi, entrambi commercialisti, soprassiedono alla consulenza fiscale, al contenzioso tributario ed al restructuring.