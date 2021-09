Il Governo candida Roma per Expo 2030, Draghi "Grande opportunità"

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a sindaco di Roma Capitale. "Si tratta senz'altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città", scrive il presidente Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati "per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale". (ITALPRESS). sat/com 28-Set-21 13:53