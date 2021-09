I principali appuntamenti di economia e finanza di mercoledì 29 settembre

Ecco i principali appuntamenti in programma per mercoledì 29 settembre.

FINANZA

- Assoholding talk "Simest e gli strumenti dell'internazionalizzazione". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo De Simone, responsabile Indirect Channels Simest; Barbara Cortese, segretario Generale Assoholding.

- Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo complessivo compreso fra 4,75 e 6,25 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

- convegno Nemetria " Il ruolo dell' Economia Circolare in Italia dopo il PNRR ". Ore 15,30. In streaming.

ECONOMIA

- Milano: prosegue "Youth4Climate". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri. Presso MiCo.

- Milano: conferenza Alstom "La rivoluzione ecologica nel trasporto ferroviario", organizzata nell'ambito di Expo Ferroviaria. Partecipano, tra gli altri, Michele Viale, d.g. Alstom in Italia e Presidente e a.d. Alstom Ferroviaria. Milano Rho Fiera.

- Verona: prende il via 'Marmomac 2021', fiera mondiale dedicata all'intera filiera della produzione litica. La manifestazione prosegue fino al 2 ottobre.

- Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore: "La strategia energetica al centro delle nostre imprese: il futuro prossimo". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica; Giuseppe Ricci, presidente Confindustria Energia; Francesco Starace, ceo Enel; Claudio Descalzi, ceo Eni; Marco Alvera', ceo Snam; Stefano Donnarumma, ceo Terna; Renato Mazzoncini, ceo A2A; Paolo Merli, a.d. ERG; Gianni Vittorio Armani, a.d. Iren; Nicola Monti, ceo Edison. In streaming.

- Roma: convegno "Roma 2030 - La Capitale nel nuovo Scenario Internazionale", organizzato da Scenari Immobiliari e

Fabrica Immobiliare Sgr. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Gola, Acea; Alessandro Caltagirone, Immobiliare Caltagirone; Angelo Camilli, Unindustria; Silvia Rovere, Assoimmobiliare. Auditorium della Tecnica, viale Tupini, 65.

- WTO Online Public Forum, sessione "The future WTO work program: Insights from Business". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emma Marcegaglia, B20 Chair; Barbara Beltrame, B20 Chair Task Force Trade & Investment. In streaming.

- Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, presenta la 'Relazione Annuale' sull'attività svolta nel 2020, alla presenza della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ore 11,00. Presso Sala Zuccari del Senato e in streaming.

- Milano: Tappa del Roadshow di Presentazione di Connext 2021. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Media Imprese; Alberto Marenghi, Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing; Francesca Mariotti, d.g. Confindustria. Assolombarda, Sala Camerana e in streaming.

- Roma: assemblea generale Confcommercio. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti Via della Conciliazione, 4.

- Milano: conferenza stampa HostMilano & TuttoFood. Ore 12,00.

- incontro Centromarca "Gli orizzonti della ripresa. Scenari e prospettive per la filiera del largo consumo". Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, Massimiliano Valerii, d.g. Censis; Anna Ascani, sottosegretaria Ministero dello Sviluppo Economico. In streaming.

- Milano: evento organizzato da Snam, in collaborazione con Bloomberg dal titolo "The H2 Road to Net Zero", una conferenza dedicata al ruolo dell'idrogeno nella transizione energetica e alla lotta al cambiamento climatico. Ore 14,00. Partecipano, fra gli altri, Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica; Marco Alvera', ceo Snam; Gerrit Marx, ceo CNH Industrial e Luigi Corradi, vceo Trenitalia. In streaming.

- Milano: evento di presentazione di "The Missing Link: International Perspectives on Culture and Climate", organizzato da British Council in collaborazione con l'organizzazione non-profit britannica con Julie's Bicycle in vista del COP26 che si terra' a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre prossimi. Ore 14,00. Presso la Villa Necchi Campiglio. Via Mozart, 14.

- evento McKinsey & Company "Transizione green, inevitabile opportunita'". Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici e Monetari; Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili; Francesco Starace, a.d. e d.g. Enel. In streaming.

- Milano: evento organizzato da Comieco e dall'Universita' di Scienze Gastronomiche di Pollenzo all'interno di All4Climate-Italy2021 dedicato al packaging in carta cartone come elemento di una strategia carbon neutral legata a nuovi modelli di consumo del cibo. Ore 16,00. Presso la Cascina Cuccagna.

- "Quo Vadis Italy?", Real Estate Summit organizzato e promosso dallo Studio Legale DLA Piper. Ore 16,00. In streaming.

- Gambellara (Vi): Assemblea Confindustria Vicenza. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Area Margraf Logistics Hub.

- si conclude il Forum BCE "Beyond the pandemic: the future of monetary policy". Alle ore 17,45 panel con la partecipazione di Andrew Bailey, governatore Banca d'Inghilterra; Haruhiko Kuroda, governatore Banca del Giappone; Christine Lagarde, presidente Bce; Jerome H. Powell, presidente Consiglio dei governatori del Federal Reserve System.

- Milano: evento di inaugurazione dei nuovi lavori del

Velodromo Vigorelli. Ore 20,30. Viale Arona, 19.