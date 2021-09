Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Questa tarantella sul numero dei posti proprio non la capisco. Gli stadi, i teatri, i cinema vanno riempiti al 100%, ma anche le università che non sono ancora la massimo della capienza". Così Matteo Renzi a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. "Noi abbiamo anche lanciato una petizione" in questo senso. "Il Cts -aggiunge Renzi- non mi convince".