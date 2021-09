Covid: Comitato parenti vittime, 'ora commissione inchiesta indaghi'

Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Ora la commissione d'inchiesta farsa, o meglio che i parlamentari bergamaschi bresciani e lombardi hanno tentato di rendere tale, sarà costretta ad indagare sull'Italia". A dichiararlo è l'avvocato Consuelo Locati del comitato 'Noi denunceremo' dopo il servizio su Presa Diretta dedicato alla "modifica della definizione di "caso sospetto covid" per "mancanza di risorse" (stando alle parole dell'ex Dg della Prevenzione Claudio d'Amario), e che avrebbe compromesso la sorveglianza epidemiologica facendo si che il Covid si diffondesse incontrollato per almeno un mese, come peraltro noi stiamo dicendo ormai da mesi".

Poi, continua Locati, "da quanto emerge dall'articolo del vice-direttore de La Verità, Francesco Borgonovo l'Italia avrebbe disatteso anche le richieste dell'Ue sui test ai viaggiatori provenienti da Wuhan di fatto permettendo a migliaia di persone potenzialmente infette ma asintomatiche di entrare nei confini italiani e quindi europei. Questo spiegherebbe come mai la pandemia in Europa sia scoppiata proprio in Italia e non in altri Paesi come la Germania o la Francia".