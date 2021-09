Torino, 28 set. (Adnkronos) - "Chi gioca in attacco? Ho le idee confuse... Scherzi a parte, abbiamo fatto un buon allenamento e domattina deciderò". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea. "Difesa a 3? E' il primo dubbio che ho però come ho già detto la difesa a tre è una questione relativa", aggiunge Allegri.