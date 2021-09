Calcio: Allegri, 'contro il Chelsea serve partita tecnica e avere pazienza'

Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Ci vorrà una partita tecnica. Loro sono solidi, forti in contropiede e sulle palle inattive. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo esser bravi a stare in campo". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri presenta così la sfida di Champions di domani all'Allianz Stadium contro il Chelsea campione in carica. "Serve dare pressione agli avversari ma bisogna giocare bene, fare più passaggi perché non puoi giocare 95 minuti in pressione", aggiunge Allegri in conferenza stampa.