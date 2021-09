Bce: Lagarde, 'Inflazione riflette scenario eccezionale creato da pandemia'**

Roma, 28 set. - (Adnkronos) - "La pandemia ha causato una recessione senza eguali e una ripresa che ha pochi paralleli nella storia. La risposta all'inflazione riflette le circostanze eccezionali in cui ci troviamo. Ci aspettiamo che questi effetti alla fine passeranno".Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento di apertura del forum annuale dell'Eurotower sulle banche centrali, osservando come la crisi coronavirus "ha introdotto anche nuove tendenze che potrebbero influenzare la dinamica dell'inflazione negli anni a venire" e che "potrebbero produrre pressioni sui prezzi sia al rialzo che al ribasso". "Pertanto - conclude - la politica monetaria deve rimanere focalizzata sul guidare l'economia fuori dall'emergenza pandemica e portare l'inflazione in modo sostenibile verso il nostro obiettivo del 2%".