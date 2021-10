Supermario... con beneficio d’inventario

La granitica certezza che Mario Draghi, pur con l’eterogenea compagine governativa “d’emergenza” che solo lui poteva far lavorare insieme, sia il miglior colpo di fortuna che potesse capitare al nostro Paese nel dopo-Covid deve addirittura spingerci a sospendere l’esercizio del dubbio? Per favore, no. Quello no: se potesse esprimersi in privato, non ce lo chiederebbe neanche lo stesso Draghi, di sospendere il giudizio sul suo governo.

Peraltro, i dubbi che sorgono al riguardo sono pochi. Ma su un punto sono un po’ inquietanti: la concretezza – più che la qualità – delle riforme fatte e di quelle da fare.

La “prova del 9” del fatto che le due riforme nominalmente già varate – pubblica amministrazione e giustizia civile – sono molto meno incisive di quanto si sia letto, sta nel modo pacifico con cui le categorie “riformate” le hanno accolte.

Assodato che la situazione precedente, quella “da riformare”, era nauseante in entrambi i campi, il fatto che le innovazioni previste nelle due riforme non abbiano suscitato fortissime proteste da parte dei riformati è alquanto sospetto. Vuoi vedere che, dal punto di vista degli addetti ai lavori, sono considerate riforme “all’acqua di rose”?

Tutti ricordiamo, ad esempio, quando il ministro Brunetta, nella sua breve ma intensa precedente esperienza alla guida della Pubblica amministrazione, tentò di inserire i tornelli e gli orologi marcatempo nei ministeri: a momenti i ministeriali lo sbranarono. Perfino il manesco Renzi, introducendo il discutibile ma utile jobs-act, risparmiò i necessari strali agli statali, escludendoli dalla riforma della licenziabilità, ma così perpetuando quest’assurda asimmetria per cui il padrone Signor Rossi può licenziare il dipendente inutile o dannoso, mentre di fatto il padrone Stato ancora no.

Ora, chiediamocelo: com’è possibile che stavolta la nuova riforma Brunetta sia “severa” nei confronti delle categorie professionali oggettivamente responsabili dei disservizi della burocrazia eppure non le abbia fatte irritare? È impossibile. Dunque non è severa.

Discorso analogo sulla giustizia civile. Accorcerà un po’ i tempi, ma non riqualificherà procedure ed esiti. La temperatura tiepida delle proteste dei magistrati - tipetti che ci hanno abituato agli appelli televisivi contro i progetti di riforma sgraditi - si spiega in realtà col fatto che non è il civile l’ambito dove si radica l’ego narcisistico di alcuni inquirenti, e che per molte toghe il vero benefit non è l’autonomia ma il quieto vivere. Però, insomma: o almeno nella prossima riforma del penale si cambia registro, o sarà un altro pannicello caldo.

Dunque qualcosa non convince. Da qui a fine anno dovrebbero essere varate altre 42 riforme e riformine, sempre di quelle chieste dall’Europa. Sarà possibile farcela? Lo stesso Draghi, che ha approfittato della platea di Confindustria per rinnovare il suo invito alla rapidità ai suoi stessi ministri, sa che la sfida è quasi invincibile.

E dunque? Dunque non resta che incrociare le dita e fare voti affinché “San Mario” faccia più miracoli possibile e riesca davvero a portare a casa tutte le riforme richieste dall’Europa, almeno nella misura e qualità che l’Europa pretende per erogarci i prossimi 190 miliardi di aiuti, oltre ai 24 già pervenuti. Già: perché, ricordiamocelo, l’Unione Europea in materia di riforme non può dar grandi lezioni a nessuno, quindi si può anche ipotizzare di forzarle un po’ la mano. Ma solo un po’.

Spiace però non ritrovare ben evidente tra le righe delle varie riforme quell’appello contro la “fuga dalla firma” che Draghi lanciò nel suo primo discorso pubblico da premier all’assemblea della Corte dei conti. La paura delle responsabilità. La pigrizia di comodo dei burocrati. La paralisi decisionale da prevenzione delle rogne che capitano a chi decide. Ne parlano Marco Bucci e Giovanni Toti, che per rifare il ponte Morandi di firme coraggiose ne hanno messe molte, nel servizio in questo numero.

Le riforme, soprattutto quelle troppo pacifiche, da sole non bastano. Bisogna applicarle. Con quell’”etica della responsabilità” che la classe dirigente italiana non pratica più. E che non si impone per decreto. Però, se si varasse qualche regola più dura per selezionare e collocare nelle funzioni giuste cittadini responsabili, si farebbe forse la vera riforma strutturale che serve al Paese. È chiedere troppo?