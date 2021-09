Sport: Endu, investimento da 1 mln per la digital company del mondo dello sport

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Endu, la più grande digital company leader nel mondo dello sport di endurance con oltre 600mila utenti e più di 1.600 eventi in cui Endu è partner di servizi e comunicazione, ha concluso un round di investimento con il Fondo Rilancio Startup, gestito da Cdp Venture Capital Sgr, per un importo di 1 milione di euro in matching con alcuni Business Angels. L'obiettivo del progetto è quello di sostenere la crescita del primo player digitale nel mondo degli sport endurance quali running, cycling, triathlon, nuoto e sci.

Il Fondo Rilancio Startup è il fondo da euro 200 milioni sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sostenere e supportare lo sviluppo di progetti e di attività di startup e di Pmi innovative italiane, con l’obiettivo di dare un forte impulso all’ecosistema imprenditoriale, per il rilancio economico del Paese. Gli investimenti del Fondo Rilancio Startup sono realizzati in co-investimento con investitori proponenti e sono effettuati, per quanto attiene agli investimenti iniziali nelle imprese target, attraverso lo strumento del finanziamento convertendo.

Endu durante il periodo di pandemia da Covid-19 ha innovato il suo bouquet di servizi, integrando nella sua piattaforma, alcuni importanti progetti che erano in pipeline nel biennio successivo, accelerando la componente media ed esperienziale per gli appassionati di sport.