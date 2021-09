Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La Lega scende in campo a Roma per Calenda per riportare di nuovo la città a destra. Un ritorno al passato che una grande Capitale europea e del mondo non vuole e non può permettersi. Roma vuole e deve rinascere e lo può fare solo con Gualtieri sindaco". Così Valeria Fedeli del Pd su twitter.