Riforme: Parrini (Pd), 'bene Casellati su regolamenti parlamentari'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Partecipando al convegno istituzionale di Firenze sul ruolo delle assemblee elettive, con piacere ho ascoltato la Presidente del Senato Casellati rilanciare la necessità di varare una riforma dei regolamenti delle Camere per rafforzare la centralità del Parlamento". Così Dario Parrini del Pd, Presidente Commissione Affari Costituzionali e componente Giunta Regolamento del Senato.

"Molto bene, perché proprio dalla Presidente può giungere la spinta che serve per rimettere in moto un lavoro che da troppi mesi è in fase di stallo e all'interno del quale può trovare soluzione anche il problema del ricorso eccessivo ai decreti legge. È una questione decisiva. Le forze politiche rompano rapidamente ogni indugio".