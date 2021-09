Pnrr, Nardella: «Troppa burocrazia, i cantieri sono a rischio»

«Ogni giorno siamo alle prese con la realizzazione di opere pubbliche piccole e grandi, in Italia un'opera di 100 milioni richiede di più di 10 anni, ma anche su cifre più basse gli anni sono comunque tanti. Noi in 30 mesi dovremo appaltare tutte le opere, 240 miliardi: se le regole sono queste nonostante lo sforzo del dl semplificazioni rischiamo seriamente di non farcela». L’analisi, basica finché si vuole ma tremendamente eloquente, è di Dario Nardella, il sindaco di Firenze che oggi, a margine del convegno “Il Parlamento italiano da Firenze a Roma. Il Ruolo delle Assemblee elettive nella Società che cambia”, ha ripreso e amplificato le parole del presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, il quale si era appellato alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, per chiedere che vengano accorciati i tempi di realizzazione delle opere legate al Pnrr.

«Nell'arco di un mandato, a stento riusciamo a progettare forse una scuola o una piazza: un processo burocratico così “bizantino” non è sinonimo di garanzia, in primis per i cittadini – erano state le parole di Biffoni – Darci fiducia significa modificare un iter procedurale e burocratico che ingessa i nostri Comuni, che penalizza il lavoro dei sindaci, dalle grandi città ai piccoli centri». «L'appello di Biffoni è anche il mio – ha rincarato la dose Nardella – occorre semplificare ancora di più e metterci in condizione di realizzare le opere altrimenti o rischiamo di perdere molti soldi o rischiamo un’azione di commissariamento centralizzato che a quel punto taglierebbe fuori Regioni e Comuni dal ruolo di soggetti protagonisti di questa ricostruzione».