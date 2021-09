Open Fiber: con Vetrya per connettività gigabit (2)

(Adnkronos) - La partnership con Vetrya amplia il portafoglio di accordi commerciali che Open Fiber ha stretto con oltre cento operatori. La commercializzazione dei servizi sulla rete realizzata da Open Fiber è aperta in 185 città di grandi e medie dimensioni e in oltre 2500 piccoli comuni.

"La presenza di Open Fiber, che con il suo modello wholesale only mette a disposizione di tutti una rete neutrale di ultima generazione, ha fatto sì che il mercato delle Tlc si sia aperto anche ad altri settori” ha commentato Mario Rossetti, Direttore generale di Open Fiber. “Negli ultimi mesi diversi operatori come Vetrya hanno deciso di entrare nel mercato del fisso, e non è un caso che abbiano scelto di utilizzare, per sviluppare i loro servizi, la rete Ftth che è l’unica in grado di accogliere tutte le evoluzioni tecnologiche che verranno sviluppate nel corso degli anni".