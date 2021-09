Musica: Mogol, ‘il Premio Tenco lo avevo già preso quando Luigi mi chiese di scrivere per lui’

Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Lo avevo già perso il ‘Tenco’, quando Luigi mi propose di scrivere le canzoni con lui, fra cui ‘Ciao amore’, proposta che io rifiutati perché quel brano era già perfetto così”. Lo ha detto Giulio Rapetti Mogol durante la presentazione della 44esima edizione della Rassegna della canzone d'autore Premio Tenco2021, riconoscimento di cui il paroliere di Lucio Battisti è stato insignito e di cui si è detto “felice, mi fa piacere”.

“Luigi Tenco – ha ricordato il presidente della Siae - passava molte ore con mio padre quando andava a trovarlo, fa parte della mia età e se mi avesse dato retta non sarebbe morto. Gli dissi, in una locanda dove ci fermammo, di non andare a Sanremo, che non ne aveva bisogno. Mi rispose che gli avrebbe dato popolarità.... Alla fine seppi della sua morte e quell’anno andai al suo funerale. Era anche un grande interprete – dice ancora Mogol - Volevo che ‘Se stasera siamo qui’ la cantasse lui e mi accontentò. Per me lui era il Nat King Cole italiano".