Lega: Salvini, 'arrabbiato per errore Morisi, ti aiuterò a rialzarti'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita". Lo scrive in un post su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"In questa foto -aggiunge il leader del Carroccio postando l'immagine- avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre".