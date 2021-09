Lavoro: Orlando, 'incontro proficuo, infortuni tema centrale'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Quello con i sindacati è stato un "incontro utile e proficuo, concreto. Sono stati definiti degli interventi di medio periodo e altri immediati. Credo sia importante l'oggetto di discussione ma anche il metodo definito, c'è accordo per lavorare in questa direzione" ovvero per un confronto continuo con le parti sociali, "ed è il caso di ribadire che si parte, non casualmente, dal tema che va affrontato prima di qualsiasi altro", ovvero quello degli infortuni e delle morti sul lavoro. Così il ministro Andrea Orlando, al termine dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.