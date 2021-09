Il Made in Italy torna a correre. Di Maio: ora professionalizziamo l'export manager

«Nei primi 7 mesi del 2021 abbiamo raggiunto il record dell'export con una crescita del 22%, facendo meglio di Francia e Germania». È sembrato un Di Maio alquanto soddisfatto quello che ha chiuso la terza ed ultima giornata degli Stati Generali dell'Export, organizzati ogni anno dal Forum Italiano dell'Export presieduto da Lorenzo Zurino. Le esportazioni tengono botta e fanno guardare al futuro con fiducia ma il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha dimenticato di annotare a margine che «l'Italia ha il 99% di imprese sotto i 15 dipendenti e i nostri imprenditori non possono farcela da soli ad andare all'estero».

Ecco perché, ha aggiunto il capo della Farnesina, «abbiamo stanziato come Italia 5,4 miliardi di euro alle imprese in 18 mesi e abbiamo sottoscritto con tutte le associazioni di categoria delle imprese un patto per l'export per aiutarle a digitalizzarsi ed internazionalizzarsi». La kermesse di Marsala ha offerto anche l’occasione per mettere in piedi un gruppo di lavoro che possa lavorare a 360 gradi per il settore export: «Il Patto per l’Export voluto dal Ministro Di Maio, ha reso la nostra capacità di vendere il Made in Italy oltre confine, molto più forte, molto più percepita, mettendoci in discussione anche su geografie commerciali prima ancora non mature – ha spiegato Zurino – adesso è tempo di lavorare alla evoluzione di questa eccellente visione politica e manageriale costituendo un Gruppo di lavoro presso il MAECI che coinvolga tutti gli attori che fanno parte di un processo di esportazione, quindi la parte logistica certamente le Autorità Portuali, le Dogane, SACE, SIMEST ed ICE». Questa la proposta avanzata nel corso del Forum e fatta sua dal numero uno della Farnesina il quale ha dato a Zurino appuntamento a Roma per approfondire tempi, e modalità di costituzione del gruppo di lavoro che tra le altre cose lavorerà per sostenere la preparazione di Manager sempre più qualificati e consapevoli su tutti gli step che riguarda i processi di esportazione.

Da Lorenzo Zurino a Marsala, durante gli Stati Generali dell'Export, è partito anche un appello affinché la crescita sia distribuita, anche sul territorio del Sud e non sia semplicemente appannaggio di una sola parte dell'Italia».