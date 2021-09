Governo: Tajani a Draghi, 'dopo elezioni Fi presenta piano fisco' (2)

"Per quanto riguarda i contenuti, stiamo elaborando un documento che presenteremo al presidente del Consiglio. Oggi c'è stata una riunione con i nostri ministri e i responsabili economici del partito. Continuiamo a dire che per noi non esiste una politica delle ridistribuzione, insistiamo sulla politica della crescita: nessuna patrimoniale, nessuna nuova tassa sulla casa attraverso la revisione del catasto. Siamo sulla linea espressa da Draghi a Confindustria: non aumentiamo le tasse", rimarca Tajani.

"Noi pensiamo si possa digitalizzare il sistema del catasto, ma questo non può passare certo da nuove tasse sulla casa. Vogliamo anche una riduzione del cuneo fiscale - ribadisce a più riprese - Riteniamo si possano trovare i soldi abbattendo drasticamente i costi del reddito di cittadinanza, che non ha prodotto alcun risultato positivo".