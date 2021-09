Germania: Udo Gumpel (Rtl), 'Spd e Verdi vincitori e Cdu, Afd e Linke i perdenti' (2)

(Adnkronos) - "Olaf Scholz, mia previsone, formerà un governo "Ampel", Semaforo, Rosso-Giallo-Verde, perché sono loro gli unici vincitori. Avrà dei compiti tremendi davanti: la conversione no-carbon del Paese nr. 1 dell'Europa, della sua industria automobilistica. Ma quanto pare, mentre i big dell'Auto tedeschi prevedono di esser elettrici al 100% per i nuovi modelli tra 4-6 anni, il -vecchio- governo pensava ancora a tempi molto più lunghi. Ora la Politica deve mettersi al passo dell'industria...e dei desideri de "la" gente, e, soprattutto, delle necessità di salvare il salvabile per il nostro pianeta, per lasciare ai nostri figli e nipoti una terra ancora abbastanza ben vivibile. Se vi pare poco, questo è il compito", conclude Gumpel.