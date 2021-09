Germania: Picierno (Pd), 'ora figura Draghi può emergere ancora con più forza in Ue'**

Roma, 27 set. (Adnkronos) - La 'fine' dell'era Merkel apre la strada a un nuovo ruolo in Europa per l'Italia con Mario Draghi. "Potrà emergere ancora più robustamente la figura di Draghi. Per esperienza e autorevolezza è certamente il più rilevante tra tutti i premier dei Paesi dell'Ue", è la riflessione dell'europarlamentare Pd, Pina Picierno, all'Adnkronos. "L'Italia -aggiunge- si appresta a diventare il player fondamentale del nuovo mosaico europeo e deve raccogliere la sfida, tracciando la strada maestra delle riforme strutturali".

Per Picierno "al netto della composizione del prossimo governo tedesco, è fisiologico che la fine dell'esperienza di governo di Angela Merkel segnerà importanti mutamenti negli equilibri dell'Unione Europea. Sarà compito della storia esprimere valutazioni sul suo lungo ciclo, ma sicuramente Merkel è stata in grado di sbloccare dossier cruciali, tenendo unita l'Europa in momenti drammatici o mediando nell'ambito delle divergenze sulle politiche migratorie".

"I consistenti cambiamenti in atto avvengono proprio in una fase in cui tutti gli attori stanno finalmente convergendo - in modo sostanziale e non solo di facciata - sulla necessità di accelerare il processo di integrazione, come hanno mostrato con forza le sfide generate dall'emergenza pandemica. Affermare che si determinerà un un vuoto di leadership è eccessivo. Ma il nuovo scenario tedesco impiegherà del tempo per assestarsi e consolidarsi. In questo quadro, potrà emergere ancora più robustamente la figura di Draghi. Per esperienza e autorevolezza è certamente il più rilevante tra tutti i premier dei Paesi dell'Ue".