Geosintesi, domani a Expo ferroviario Milano presenta manutentore diserbatore intelligente

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Domani la Geosintesi Spa azienda leader per l’ingegneria ambientale e la manutenzione delle infrastrutture, insieme alla Multinazionale Bayer, alle 10 presso la Fiera di Milano Rho, in occasione dell’Expo ferroviario, presenterà il nuovo treno tecnologico che modera l'impatto del diserbante glifosate lungo linea di Rete Ferroviaria Italiane e FerrovieNord di Milano, grazie ad un nuovo sistema di riconoscimento delle specie infestanti presenti e un miglior dosaggio delle miscele di diserbo, questo sarà possibile grazie a sistemi avanzati di erogazione del diserbo che agiranno puntuali sulla vegetazione e non più a getto continuo lungo tutta la linea ferroviaria.

Il rilevamento, spiega Diego Righini, General Manager Geosintesi, permetterà ai gestori delle Ferrovie dello Stato italiane di conoscere la vegetazione ed il paesaggio limitrofo all'infrastruttura per poterla controllare rispettandone il valore naturalistico e la bellezza del paesaggio. Inoltre dopo tre anni, fatto il censimento delle specie vegetali, si potranno mettere in campo soluzioni di manutenzione predittiva che tengano conto della meteorologia e delle norme di tutela dell’ambiente.

Nel 2022 il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e nella strategia sulla sostenibilità del Pnrr voluta dal Ministro Enrico Giovannini delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, vareranno le nuove regole sui Criteri Ambientali Minimi oggi previsti dal DM 15 febbraio 2017 per ferrovie, strade ed autostrade.